元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で元女優の里紗さんが30日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。伸晃氏から政治の世界に入ると聞いた時の思いを語った。庄司智春が「結婚されてから『政治家になる』って言われたんですよね？」と質問。里紗さんは「結婚する時は『政治家にならない』って言ったんです。義父（石原慎太郎さん）と主人って23歳しか離れてない。そうすると『おやじは引