※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。 原さんは『蹴りたい背中』に衝撃を受けて以来、綿矢りささんの大ファン。特に15歳の頃出合った『ひらいて』は、人生の指針になっている。「初めて読んだ時に惹かれたのは、主人公・愛のがむしゃらな激しさでした。どうしたらいいか分からず、生き急いでいる姿が本当にリアルで」大好きな文章にはマーカーを引いた。例えば、人は忘れる生き物だから「ちゃんと覚