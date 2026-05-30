新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」３０日高岡大会のＢブロック公式戦で、石森太二（４３）がＳＨＯ（３６）から４勝目を挙げた。石森は序盤にＳＨＯの凶器・トーチャーツールを没収。気付かず試合を進めていたＳＨＯが取り出そうとして狼狽すると、そのトーチャーツールを場外に投げて?エサ?に使い、ムーンサルトアタックを決める。さらにショルダーバスターからラ・ミスティ