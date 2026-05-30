阪神は３０日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で、接戦を制し４―３で２連勝。?アイブラック兄弟?が、計３発を放つ大暴れで虎党を沸かせた。まずは初回二死から打席が回った佐藤輝明内野手（２７）は、ロッテ先発・唐川の１４７キロのカットボールをフルスイングで仕留めた。打球は高々と舞い上がり、右翼席に突き刺さる１４号ソロ。幸先よく先制に成功した。さらに同点で迎えた３回には熊谷がセーフティーバントで出塁すると、森下翔