ボートレースからつの「第１３回見帰りの滝あじさいカップ」は３０日、予選２日目が行われた。石田章央（５０＝静岡）の勢いが止まらない。２日目は逃げと抜きで連勝。２日目を終えて２、１、１、１着として得点率９・７５、２位で予選ラストを迎える。「石田選手が特訓からニョキニョキ出てきた」や「足併せをした石田選手とは足が違った」とピット内で評判を集める強烈パワー。自身も「伸びはいいし、差した後の押す感じも良