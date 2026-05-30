5月30日、京都競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、サトノアグード（牡3・栗東・藤原英昭）が快勝した。2馬身差の2着に2番人気のメイショウショカツ（牡3・栗東・石橋守）、3着にダンツウルス（牡3・栗東・谷潔）が入った。勝ちタイムは1:45.7（良）。【アハルテケS】テーオーパスワードが4馬身差圧勝ロードカナロア産駒単勝1.7倍に支持された、坂井瑠星騎乗の1番人気、サトノアグードが人気