5月30日、東京競馬場で行われた11R・アハルテケステークス（4歳上オープン・ダ1600m）は、松山弘平騎乗の1番人気、テーオーパスワード（牡5・栗東・高柳大輔）が快勝した。4馬身差の2着にジンセイ（牡5・栗東・庄野靖志）、3着にロジアデレード（牡5・美浦・稲垣幸雄）が入った。勝ちタイムは1:35.0（良）。2番人気でD.レーン騎乗、ジェイパームス（せん6・美浦・堀宣行）は、7着敗退。【レース動画】テーオーパスワードが圧勝