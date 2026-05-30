◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝神戸―東京ＳＧ（３０日、秩父宮ラグビー場）京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部元監督の山口良治さんが、２９日に８３歳で亡くなったことを受け、この日、試合に出場した同校ＯＢは喪章をつけてプレーした。神戸のＳＨ上村樹輝は「僕の母校である、伏見工を作ってくださった方。今の自分があるのも、山口先生が素晴らしい環境、学校を作ってくれた、その