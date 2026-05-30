◆独立リーグ交流戦ＢＣ山梨―巨人３軍（３０日・山日ＹＢＳ球場）巨人は３軍のスタメンを発表した。４番には竹下が座り、３番には本職が捕手の坂本達が中堅で入る。先発は育成３年目左腕の千葉。巨人のスタメンは以下の通り。１番・左翼笹原２番・ＤＨ村山３番・中堅坂本達４番・三塁竹下５番・右翼相沢６番・一塁フェリス７番・遊撃川原田８番・捕手松井蓮９番・二塁北村投手千葉