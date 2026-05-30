◆東京六大学野球春季リーグ戦第８週第１日▽慶大８―１早大（３０日・神宮）スポーツチームの入団を通じて病気で療養中の子供たちを支援するＮＰＯ法人「ＢｅｉｎｇＡＬＩＶＥＪａｐａｎ」の『ＴＥＡＭＭＡＴＥＳ』事業の一環で３０日、草間実月くん（１１）が始球式を務めた。草間くんは昨年９月に慶大野球部に入部。月に１、２度野球部の練習に参加し、部員と共に練習を積んできた。ヤクルトファンで普段から神宮球場で