大山親方の引退相撲の断髪式ではさみを入れる横綱大の里（右）＝30日、両国国技館大相撲夏場所を休場した大の里、豊昇龍の両横綱らが30日、東京・両国国技館で開かれた大山親方（元小結北勝富士）の引退相撲に参加し、取組などを行った。左肩痛で全休した大の里は7月の名古屋場所での再起に向け「強い姿を見せるためにもしっかり稽古して、土俵に戻れるようにやっていく」と意気込んだ。大の里は休場中は治療に専念し「けがを