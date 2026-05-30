アイスランド戦を前に行われた記者会見を終え、引き揚げる森保監督＝30日、MUFGスタジアムサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表は31日午後7時25分からアイスランド代表との壮行試合に臨む。30日は会場の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で最終調整した。森保監督は記者会見で、長期離脱していた遠藤（リバプール）の先発を明言。「チーム全体のコンディションを上げていくことが狙いの一つ」と述