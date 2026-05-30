「楽天７−８ヤクルト」（３０日、楽天モバイル最強パーク宮城）ヤクルトは４点リードから最後は１点差に迫られるヒヤヒヤの勝利ながらも２連勝。今季３０勝目を挙げ、阪神と同率で首位の座も守った。左膝の手術から復帰した塩見がこの日、５番・右翼で今季初スタメンで出場し、２安打２打点でチームの２連勝に大きく貢献した。四回の第２打席では２４年以来の２年ぶりの安打となる二塁打で出塁。続く五回には、３点を先制し