柔道五輪金メダリストの角田夏実さん（33）が30日までに自身のインスタグラムを更新。大きなドーナツにかぶりつくワンショットを投稿。自身のインスタグラムで「色々なご縁をいただき、たくさんの刺激をもらえる毎日に感謝」とつづり始めた。「足を運べば運ぶほど、新しい世界や考え方に出会えて、自分の視野が広がっていくのを感じます。これから始める道場のために、今はとにかく勉強の日々。まだまだやることは山積みです