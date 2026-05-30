高市早苗首相＝2026年5月28日高市早苗首相は30日、自身のX（旧ツイッター）で、4月の防衛装備移転三原則と運用指針の改定について「戦後最も厳しい安全保障環境の下、防衛のため抑止力を高め、紛争発生を未然に防止する点こそが本質だ」と強調した。冒頭で「『殺傷兵器を輸出できるようになった』『殺傷兵器を輸出すべきではない』といった声を耳にするので改めて説明する」とつづった。改定の狙いに関し「同盟国、同志国の