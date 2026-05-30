◇交流戦ヤクルト８―７楽天（2026年5月30日楽天モバイル最強パーク）ヤクルト・池山隆寛監督（60）は最終回に1点差まで追い上げられた冷や汗の逃げ切りに「（心臓に悪い？）ハハハ。もうね、こればっかりは、もう生きてる証なんで」と苦笑いした。2連勝で阪神に並ぶ首位をキープ。この日は塩見泰隆外野手（32）が「5番・右翼」で先発出場。左膝を負傷した2024年5月11日巨人戦（神宮）以来の1軍でのプレーで、4回の第2