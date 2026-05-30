愛知県豊川市にある公園の駐車場で30日午前、2歳の男の子が80代の男が運転する車にはねられ死亡しました。警察によりますと、30日午前9時前、豊川市市田町にある赤塚山公園の第一駐車場で、家族と歩いていた2歳の男の子・武原絹ちゃんが軽自動車にはねられました。絹ちゃんは頭を強く打つなどし、搬送先の病院で死亡が確認されました。軽自動車を運転していた豊川市の無職・渡部佑一容疑者(82)、は過失運転致傷の疑いで現