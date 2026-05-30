さらに深化した最新ミドルSUVに注目集まる！アウディ ジャパンは2026年4月21日、プレミアムミドルSUV「Q5」および「Q5 Sportback（スポーツバック）」シリーズのアップデートを発表し、販売を開始しました。最新の運転支援機能やインターフェイスの見直しが行われ、アウディの主力SUVがさらに商品力を高めています。【画像】超カッコイイ！ これが2000cc「ターボ」搭載の新「“四駆”SUV」です！ 画像で見る（42枚）アウディ