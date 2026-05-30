売り上げランキングのアイアン部門はロングセラーの『スリクソン ZXi5』が1位に返り咲いた。トップ10に入っているアイアンのロフトを調べると、7番アイアンの平均ロフトは29.2度。かつてはストロングロフトのアイアンも人気だったが、現在は7番アイアンでロフト30度前後のモデルが主流になっている。その理由について二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに取材した。【アイアンランキング】売り上げトップ10を発表！「今、売れている