＜リゾートトラスト レディス 3日目◇30日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞ツアー史上最大の下克上なるか。初日77位タイと出遅れた政田夢乃が、2日目「68」、3日目「66」と巻き返し、トータル6アンダー・2位タイまで順位を上げてきた。【写真】韓国の女王“パーフェクトバニー”1988年のツアー制度施行後では、2024年「ワールドレディス サロンパスカップ」でイ・ヒョソン（当時アマ）が初日71位