＜〜全英への道〜ミズノオープン 3日目◇30日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞二度あることは三度ある。そんなことわざがあるが、まさか米澤蓮に、またしてもトラブルが起きるとは誰が想像しただろうか。【実際の写真】フェースに亀裂が…ホールアウト後に緊急特打初日は会心の一打がヤシの木の中に“バスッと”入ってロストボール。2日目は打とうとした球が「動いた“気がした”」と自己申告して1罰