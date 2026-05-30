■全国の31日（日）の天気高気圧に覆われ、西日本から北日本は、広い範囲で晴れるでしょう。お出かけ日和になりそうです。ただ、関東北部や九州の一部でにわか雨がありそうです。沖縄は、雲が広がり、雨の降る所があるでしょう。また、台風6号の北上に伴い、海では波が高くなりそうです。最低気温は九州から関東で20℃くらいの所が多いでしょう。最高気温は九州から東北で30℃前後の所が多く、日田（大分）は35℃、久留米（福岡）