演歌歌手の天童よしみ（71）が30日、東京・原宿のシール交換カフェ「しぇあぷく原宿」の一日店長を務めた。シール収集歴20年を超える天童は、念願のシール交換に興じた。2000年ごろからシール集めを始めた天童。「化粧道具などに貼っていると間違えないし、誰かのと混ざらないから印として買い始めた」という。それでもどんどんと熱中していき、「出かけると必ず買っちゃいます。眺めていてキレイでかわいいし癒やされる」と魅