和歌山城の天守閣で初となる国際カップルによる結婚式が行われました。 天守閣から手を振る婚礼衣装姿の２人。３０日、和歌山城で式を挙げたのは、和歌山市生まれの新郎（３４）とマレーシア国籍の新婦（３３）です。 日本の伝統文化や和歌山の魅力を国の内外へ発信するため企画されたもので、これまでに４組が式を挙げていますが、国際カップルによる挙式は今回が初めてだということです。 式は「神前式」で伝統