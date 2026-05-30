女優の大村彩子（41）が出演中の縦型ショートドラマアプリBUMPで配信されている「ママの毒」で、中学受験を控える息子に過剰な愛情を注ぐ母親役を熱演している。私生活でも母親である大村は「自身の私生活とは180度違う母親像を演じるのに不安があった」とスポニチ本紙の取材に明かした。同作は「教育虐待」という社会的なテーマの作品。夫を亡くしたシングルマザーが、中学受験を控える息子への異常なまでの愛情と期待が、狂