波瑠と麻生久美子がＷ主演を務める日本テレビ系ドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」第８話が５月２７日に放送され、本格登場となった“ルナママ”に注目が集まった。野宮ルナ（波瑠）の母として第８話で焦点が当たったのが石野真子（６５）演じる野宮美里。ルナへの母としての思いも描かれた。ＳＮＳ上では「変わらないなーこの人ずっと可愛い」「いつまでも可愛いね」「かわいい♥」「波瑠ちゃんのお母さんが石