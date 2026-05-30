ホワイトハウスのサウスローンではUFCの試合に向けた建設作業が続いている/Kevin Dietsch/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米国防総省の上級指導部は現在、来月ホワイトハウスで開かれる総合格闘技団体「UFC」の大会に招待する制服組の米軍人のリストを作成している。ただトランプ大統領が主催するこの大会のチケットは、軍の体格基準を満たした者にのみ配布されるという。CNNが確認した指針メモや、この手続きに詳しい関係