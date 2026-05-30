空手の重量級で輝かしい実績を残し、日本を代表するキックボクシング重量級の“雄”として活躍を続けてきた選手が、わずか数カ月で“大幅”な減量を敢行。試合を明日に控え、前日公開計量に登場した驚きの姿に「これ誰？」「絞ったらイケメンだったw」「腹筋バキバキやん」などファン騒然となった。【映像】大減量で“激やせ” まるで別人な現在の姿31日（日）に東京・後楽園ホールで行われる『K-1 REVENGE』の前日公開計量が