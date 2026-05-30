◇男子ゴルフツアーミズノ・オープン第3日（2026年5月30日岡山県JFE瀬戸内海GC＝7480ヤード、パー72）2位で出たショーン・ノリス（44＝南アフリカ）がボギーなしの5バーディーを奪って67で回り、通算17アンダーで単独首位に立った。前日トップの小平智（36＝Admiral）は71で回り16アンダーで1打差の2位に後退した。70で回った米沢蓮（26＝LANDCARRY）と、69で回った木下稜介（34＝AKRacing）が14アンダーで3位につ
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