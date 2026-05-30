人気コスプレーヤーの真中つぐが30日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。真中は「『ハイレグ天国』朝のオフショット」とコメントし、オフショットをアップ。ベッドの上に座り、ボトムスは着用せずに、パンツを上に引き上げて、Vラインを露出させたきわどい姿を披露している。この姿にフォロワーからは「食い込み、とても魅力的」「堪らんね〜」「すてきです」とコメントが寄せられている。真中は神奈川県出身