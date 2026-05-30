演歌歌手天童よしみが３０日、東京・渋谷区のシール交換カフェ「しぇあぷく原宿店」の一日店長を務めた。立体シールの交換が大流行中で、シール愛好家歴２６年という天童は「買い物に行く時に、必ずスタンプやシールを収集していた」という「気分が優れて、ストレスもたまらないし、癒やされるんです」とシールの魅力を語った。今年に入り、５０セット限定で天童よしみシールを制作。天童をモチーフにした「よしみちゃん」人