「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年5月23日、自身のインスタグラムを更新。デコルテがのぞくドレス姿を披露した。「カンヌでドレスアップした日」阿部さんは、ドレスの絵文字を添え、夜の港を背景に、黒いドレス姿のショットを含む12枚の写真を投稿。「カンヌでドレスアップした日」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ストラップのロングド