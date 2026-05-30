30日、福岡市の福岡武道館で開かれた卓球教室で指導にあたったのは、パリ五輪の女子団体で銀メダル、シングルスで銅メダルを獲得した卓球の早田ひな選手です。卓球の楽しさを知ってほしいと開かれたイベントで、早田選手は参加した約100人の小・中学生にラケットの持ち方や、体の使い方のコツなどを伝授しました。参加者は「早田ひな選手みたいに結果を残せるような選手になりたい」と話しました。早田ひな選手は「卓球の楽しさを