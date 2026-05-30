岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】30日、バスケットボール女子の2回戦8試合が行われました。倉敷翠松、岡山学芸館、倉敷商業、作陽学園、明誠学院、玉野光南、倉敷青陵、就実が3回戦進出です。 ■30日の結果[岡山市総合文化体育館]〈2回戦〉倉敷翠松 130-14 津山東岡山学芸館 101-40 岡山城東倉敷商業 98-50 津山商業作陽学園 83-41 総社南明誠学院 120-17 山陽学園玉野