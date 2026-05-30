山木康聖記者「大勢の見物客で橋の上が埋まるなか俳優たちが船に乗って現れました」30日午後、福岡市の博多川に船に乗って姿を現わしたのは、八代目・尾上菊五郎さんや市川團十郎さんなど、17人の歌舞伎俳優です。集まった見物客約3万5000人からの歓声と紙吹雪のなか、俳優たちは手を振ってあいさつしながら、800メートルほど船で下りました。尾上菊五郎さんと息子の尾上菊之助さんは、今回の興行が、福岡での襲名披露となり