【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#292ほんこんさん「藤山寛美先生のような人情喜劇をやりたい」ほんこん◇◇◇数年前にYouTubeの「ほんこんちゃんねる」を見ていて、留飲が下がる内容があり「おっしゃるとおり！」とメールを送ったら、すぐに折り返し電話がありました。開口一番「先生、リベラルちゃいますのん！？作家の人て、皆リベラルやと思てたわー。そうでっか、うれしいわ！ゆっくりメシ食いながら話