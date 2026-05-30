フリーの沖田愛加アナウンサーが、３０日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。沖田アナは自身のインスタグラムに「ボートレーススペシャルライブ見てくれてありがとうまた明日もよろしくです」とつづり、衣装ショットをアップ。「ワンピースたくさん褒められた＠ｃｈａｃｃｈ１ちゃんの作ったワンピース」とつづり、ノースリーブで大きい花がちりばめられた、かわいらしいデザインのワンピース姿を披露し