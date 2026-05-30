Ｂ２ベルテックス静岡は３０日、大石慎之介アシスタントコーチ（ＡＣ、３８）との契約が２０２５―２６シーズンで満了となり、トップチームを退団、同年７月より同チームＵ１８のＡＣに就任することが決まったと発表した。２０３０年のプレミア参入を目指すチームは今後を見据え、課題でもあるユース、スクール部門の拡充を狙って創設期からベルテックスを支えてきた大石ＡＣに、未来のトップ選手育成を託すこととなった。現在