◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）序盤に効果的な攻撃を見せた巨人が、日本ハムに連勝した。３回までに４点を奪って主導権を握ると、上半身のコンディション不良で今季初登板初先発となった西舘勇陽投手は６回無失点、自己最多８奪三振の快投で待望の今季初勝利。終盤に救援陣が３点を失ったが逃げ切り、５月は先制すれば１０連勝となった。西舘のヒーローインタビュー一問