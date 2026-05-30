◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―４阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）スポーツ報知評論家の金村義明氏が薄氷を踏む白星で連勝した阪神の攻撃に疑問を投げかけた。９回のチャンスは代打を使ってでも、勝負を仕掛けるべきだったと指摘した。＊＊＊阪神は強風が吹きつける厳しい条件でよく競り勝った。特に１点差に迫られた８回に、なおも１死一、二塁から岩崎がポランコ、安田を三振に抑えたのが大きかった。ロッ