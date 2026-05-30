■これまでのあらすじ義母から結婚式に参列した友人たちのために食事会を開くように言われた香奈。ローストビーフを用意するように頼まれ、香奈なりに役に立とうと奮起する。そして当日、義母が合鍵で勝手に部屋にやって来た。さらに食事会だというのに夫は外出すると言い出して…。食事会の時間になっても、誠一さんは外出から戻ってはきませんでした。不安はありましたが、お義母さんがいるから大丈夫…そう思っていました。お義