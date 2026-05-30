◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月３０日、東京競馬場無敗での戴冠（たいかん）を目指すコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は１５時４９分に東京競馬場に到着した。関東への長距離輸送は３走前の新馬以来となるが、吉田助手は「順調ですね。普段からおとなしくて扱いやすい馬なので。カイバ食いも大丈夫です」とうなずいた。祖父ディープインパク