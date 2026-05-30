駐車場で2歳の男の子が車にはねられ死亡です。警察によりますと、きょう午前9時ごろ、愛知県豊川市の公園の駐車場で走行中の軽乗用車が家族と一緒にいた市内に住む2歳の男の子をはね、男の子は搬送先の病院で死亡が確認されました。男の子の家族にけがはありませんでした。警察は、軽乗用車を運転していた渡部佑一容疑者（82）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し渡部容疑者は容疑を認めているということです。