ABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」の初の番組イベント「トンツカタン森本のMC稼働中 vol.1 ～あなたにとって実家とは何ですか？～」が5月26日、東京・野方区民ホールで開催された。 オープニングでは、番組に届いたメールをきっかけに生まれた楽曲を、アシスタントのとりやま生配信が歌唱した。 歌い終えたとりやまは客席に向かって「大丈夫でした？」と何度も確認。会場が