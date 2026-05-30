◇交流戦オリックス3―1中日（2026年5月30日京セラD大阪）4月5日の日本ハム戦以来、今季2度目の3番に座ったオリックス・紅林がきっちり仕事を果たした。初回1死二塁の先制機。カウント1―1から大野のツーシームを完璧にとらえて左翼席は運んだ。終わってみれば決勝点となる先制2ラン。6本塁打はチームトップとなり、3回2死からは右前打も放ってマルチ安打の活躍だった。「あまり対戦しないピッチャーだったので。見て