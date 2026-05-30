「疲れている日は絶対いびきをかくらしい」「旅行やお泊まりで気を使う」など、いびきの悩みは、自分では気づきにくい一方で、家族や周囲との“睡眠環境”に影響しやすいもの。最近は、口閉じテープや鼻呼吸サポート、横向き寝をサポートする枕など、手軽に試しやすいいびき対策グッズが人気を集めている。【写真】「最近ちょっと気になる…」睡眠環境を見直したくなる“いびき対策グッズ”■“寝る環境”から見直したい手軽に