◇交流戦楽天7―8ヤクルト（2026年5月30日楽天モバイル最強パーク）楽天が18年の球団ワーストに並ぶ交流戦開幕5連敗。先発の早川隆久投手（27）が5回8安打5失点の背信投球で今季初黒星を喫した。早川は「なかなか難しい展開になってしまいましたし、コースヒットが多かった。球威だったりをもう一回見つめ直したら、ああいうヒットもなくなるのかなと思う」と振り返った。左腕はここまで全6試合でHQS（ハイ・クオリ