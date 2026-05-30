あなたが手配し忘れたオムツと椅子を買いに行ってたんですけど…。もろもろ2時間以上かかったんですよ？ 人に尻ぬぐいさせといて、先に食べてるんじゃねー!! って感じですよね。そして夫の自由すぎる言動は、翌日以降も止まらなくて…!?>>【まんが】実家で子どもに戻る夫(ウーマンエキサイト編集部)