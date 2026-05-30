グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEが、テレビ朝日系音楽番組『MUSIC STATION』の公式YouTubeに出演。「最近のお金の使い道」について発表した。【写真】鍛え上げられた腹筋がチラリ！JI BLUE・河野純喜河野純喜は「JI BLUEイチ、貯金があります」と胸を張り、「そんな僕が一番お金を使ったのは最近、おなかが空いて晩ごはんにデリバリー2ヶ所から頼んでやり