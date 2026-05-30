31日は全国的に晴れ紫外線対策を万全に沖縄は台風への備えをあすは高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。日差しが強いので、紫外線対策を万全にしてお過ごしください。【台風はいつどこに？】台風6号の進路をCGで確認！本州付近は、各地で風も弱いですが、北海道や南西諸島では、風の強まる所がありそうです。沖縄は、週明けにも台風が接近する見込みですので、あすのうちに台風への備えを進めてください。【台風はいつ